Signify ziet verkopen verder teruglopen

Het verlichtingsconcern is negatiever gestemd over zijn winstgevendheid over heel het huidige jaar. Voor het zevende kwartaal op rij heeft Signify te maken met gedaalde verkopen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het lichtbedrijf zag de omzet teruglopen naar bijna 1,54 miljard euro, tegen net iets minder dan 1,6 miljard in het derde kwartaal van vorig jaar. Onder de streep bleef twintig procent minder over: de winst over de afgelopen drie maanden bedroeg 74 miljoen. De cijfers zijn slechter dan waar analisten in de aanloop naar het rapport over het derde kwartaal van uit waren gegaan.