Tekort aan talenten kunstmatige intelligentie vergt actie

Philips verwacht dat kunstmatige intelligentie over vijf jaar bij alle producten van een concern een belangrijke rol speelt. Of het nu gaat om slimme tandenborstels of geavanceerde software die kanker opspoort. Volgens Hans de Jong dreigt echter stagnatie omdat de ontwikkeling op dat vlak in Nederland niet snel genoeg gaat. Het is wat de Philips-baas betreft de hoogste tijd dat de Haagse politiek haast maak om zich te mengen in de wereldwijde wedloop rond kunstmatige intelligentie. Hij wil dat de Nederlandse overheid flink investeert en bovendien nadenkt over de manier waarop bedrijven waardevolle data kunnen gebruiken zonder dat de privacy in het geding komt.