Thijsje Oenema: van schaatsen in Thialf naar rekenen bij Philips

EINDHOVEN - Haar generatiegenoten staan nu op olympisch ijs in Zuid-Korea. Zelf is ze nog altijd Nederlands recordhouder op de 500 meter. Maar schaatsen op topniveau doet Thijsje Oenema (29) niet meer. Nadat kanker haar leven een dramatische wending gaf, grijpt ze nu een nieuwe kans. Bij Philips in Eindhoven timmert de Friezin aan haar nieuwe carrière.

Daar ligt ze. Wéér in de scanner. Het is 2015 en Thijsje Oenema is ingespoten met radioactief glucose zodat kanker zichtbaar wordt. Het is nog maar kort geleden dat ze als topschaatsster een heel andere strijd voerde. Vooral op de sprintafstanden werd Oenema gevreesd, niet voor niets is ze nog altijd nationaal recordhouder op de 500 meter. Maar die strijd eindigde abrupt, met iets dat aanvankelijk een onschuldige cyste leek op haar eierstok. Het bleek kanker, door een uitgezaaide melanoom.

Die scans, ze ziet er altijd tegenop, in zo'n ding lig je al snel een uur. Een uur alleen met je gedachten in een gespecialiseerd ziekenhuis met kankerpatiënten. Zwaar. Maar deze scan gaat anders. ,,Hè, maar die maken toch tv's en lampen?", denkt de dan 28-jarige Friezin als ze op de scanner het merk ziet staan: 'Philips'. Ze wordt blij van het ding want hij is snel. Een stuk sneller dan de apparaten van andere merken waarin ze eerder al eens lag. En als Thijsje onder de indruk is van snelheid dat wil dat wat zeggen.

Nieuwe baan

Het apparaat plant een zaadje in haar hoofd. Een zaadje dat uiteindelijk leidt tot haar nieuwe leven, met een mooie baan bij Philips. In Eindhoven, aan de andere kant van Nederland. Ze is kankervrij, maar een terugkeer als topper op het ijs zit er niet meer in.

Hoe snel een leven kan veranderen, ervaart ze voor het eerst in 2013. Op aandringen van haar moeder laat ze een gek moedervlekje weghalen. Het blijkt foute boel, een melanoom. Maar de huidtumor wordt weggesneden en er zijn geen uitzaaiingen.

Immuuntherapie

Twee jaar later krijgt ze heftige buikpijn, veroorzaakt door wat een uitzaaiing blijkt te zijn. Nieuws dat ervoor zorgt dat haar leven nooit meer zal zijn zoals het was. Op internet leest ze dat 90 procent van de patiënten met uitgezaaide melanoom binnen een jaar dood is. Oenema beseft nu hoeveel geluk ze heeft gehad omdat ze in Nederland woonde toen ze behandeld moest worden. Een nieuw soort immuuntherapie opende veel deuren. ,,Ik hoorde over mensen die graag van Oost-Europa naar Nederland kwamen om behandeld te worden."

Nog geen tweeënhalf jaar later zit Thijsje springlevend op de rand van de vijver bij het Eindhovense Philips-kantoor. Het zonnetje op haar gezicht. Haar hoofd zit vol met werk. Nadat ze vorig jaar aan de Groningse universiteit twee financiële masterstudies voltooide, volgt ze aan de Boschdijk een driejarig opleidingsprogramma. ,,Ik leer elke dag nieuwe dingen." Oenema vindt het een goede combinatie: financiën en een mooi Nederlands bedrijf. Dat sinds die snelle scan een speciaal plekje bij haar heeft gekregen. Ze wil wat terugdoen, bijdragen aan de gezondheidszorg. Waar Philips inderdaad 'vroeger' tv's en lampjes maakte, legt het bedrijf zich nu toe op gezondheidstechnologie. Ze draagt zorg voor de financiële huishouding bij de divisie die medische apparatuur aan Afrikaanse ziekenhuizen levert.

Carrière

Quote Als iets anders loopt dat ik had gedacht, probeer ik vooral te bedenken wat ik daaraan kan doen in plaats van te blijven hangen in frustratie Thijsje Oenema Het is niet eens zo lang geleden dat ze rondjes schaatste op topniveau. Acht jaar lang stond alles in het teken van haar sportcarrière. Nu volgt Thijsje Oenema de Olympische Spelen vooral via haar smartphone. Haar zicht op het ijs van Thialf is verruild voor een uitzicht over het Eindhovense stadsdeel Woensel, vanuit haar kantoor boven de ingang van het hoofdkantoor van Philips Benelux. Het gaat goed met haar. Twee jaar is ze nu 'kankervrij'. Ook de laatste scan - elke vier maanden wordt ze gecontroleerd - bevestigde dat andermaal. Wel heeft haar lichaam een flinke opdonder gehad. ,,Ik kan geen tien keer per week meer sporten, mijn lichaam is niet optimaal om nog diep te kunnen gaan. Nu belast ik mezelf vooral geestelijk", vertelt ze, doelend op haar drukke baan.

Bankdirecteur. Vroeger heeft ze weleens geroepen dat ze dat wilde worden. Afgezien van haar studie is Oenema nu niet meer bezig met de toekomst. In haar werk probeert ze iets van haar topsportmentaliteit te laten terugkeren. ,,Mezelf doelen stellen. Actiegericht zijn. En mezelf analyseren. Wat kan beter?" Dat ze haar voormalige schaatscollega's en generatiegenoten als Anice Das en Annouk van der Weijden nu op tv moet volgen, vindt ze niet moeilijk. Veel van hen stuurt ze een dag voor hun race nog een kort 'succes'. ,,Omdat ik weet dat je dan niet op allerlei diepere boodschappen zit te wachten."

Kan ze zich nu nog voorstellen dat ze zich nog een paar jaar geleden nog druk maakte om zoiets relatief onbelangrijks als sport? ,,Ja, hoor heel goed", klinkt het nuchter. ,,Ik kan niet alles weg relativeren omdat ik ziek ben geweest. Als iets anders loopt dat ik had gedacht, probeer ik vooral te bedenken wat ik daaraan kan doen in plaats van te blijven hangen in frustratie."

Haar Nederlands record, in 2013 gereden in Salt Lake City staat nog altijd fier overeind. 'Is dit Oenema-ijs?!', galmde tv-commentaar Frank Snoeks de huiskamers binnen. 'Ja! 37,06, ongekend!' Zondag zal ze op televisie zien of de toptijd ook na de Olympische 500 meter nog staat.

Het lijstje van Thijsje

Het is nog steeds háár afstand. Wie zijn volgens Oenema zondag de kanshebbers op de olympische 500 meter voor vrouwen in PyeongChang? Voor de gouden medaille tipt ze Nao Kodaira, de Japanse sprintdame die vier jaar geleden vroeg of ze bij de schaatsploeg van Oenema mocht trainen. Voor het zilver schrijft ze Sang-Hwa Lee op. ,,Al kan zij zich in Zuid-Korea ook onsterfelijk maken als ze voor de derde Spelen op rij goud pakt", analyseert Oenema. Brons? ,,Ik ben chauvinistisch: Jorien Ter Mors. Ze is in vorm." Voor de 500 meter bij de mannen maandag waagt ze zich niet aan een voorspelling. ,,Ik hoop op Jan Smeekens."