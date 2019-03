Uitvinder André Garenfeld uit Eindhoven: ‘Scheerapparaat scheert links beter dan rechts door ontwerpfout’

Lichtbe­drijf Signify in Eindhoven zag winst en verkopen afgelopen jaar dalen

1 februari EINDHOVEN - Lastige marktcondities in Europa en China zitten Signify dwars. Het Eindhovense lichtbedrijf, voorheen Philips Lighting, zag de verkopen in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar teruglopen met bijna negen procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De omzet bedroeg 1,7 miljard, tegen bijna 1,9 miljard het jaar ervoor.