Vakbonden in de clinch met Philips

"De Philips-directie meet met twee maten als het om beloning gaat. Topman Frans van Houten krijgt er in een keer 8 procent bij, terwijl de mensen op de werkvloer worden afgescheept met twee procent. En dan ook nog eens uitbetaald in twee beurten: per 1 mei en 1 oktober 2018. Daar gaan we niet mee akkoord", zegt Ron Peters van vakbond FNV Metaal.