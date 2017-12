VDL en Philips Lighting mogelijk voor tonnen het schip in met werk reuzenrad New York

Philips bouwt aan emotionele band: Hoe ga ik houden van mijn tandenborstel?

30 november EINDHOVEN – Design is de laatste jaren meer en meer onderdeel geworden van alle afdelingen van Philips. ,,Maar”, zo stelt Sean Carney, ,,dat moet nog meer worden. Daarbij moeten we goed in de gaten houden waar design in beginsel over gaat en dat is natuurlijk de kunst en het ambacht. Als we teveel naar de meer zakelijke kant van design gaan overhellen, dan verliezen we die belangrijke waarde. We moeten die balans goed in de gaten houden.”