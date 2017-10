Verscherpt toezicht op Philips-fabrieken VS

Bij inspecties tussen 2009 en 2015 kwam naar voren dat Philips bij de productie van defibrillatoren in Noord-Amerika niet aan alle kwaliteitseisen voldeed. Daarom heeft het bedrijf moeten besluiten te stoppen met het maken van die apparaten in de fabrieken in Andover en Bothell, totdat de FDA heeft vastgesteld dat de regels weer worden nageleefd.

Topman Frans van Houten benadrukt dat de kwaliteit van de producten niet in het geding is. Ook wil hij niet aan een vergelijking met de situatie in een fabriek voor medische scanners in Cleveland, die langdurig dicht moest nadat de FDA in 2011 ook daar productieproblemen had geconstateerd. De resultaten van Philips hebben daar jarenlang onder geleden.

Voortgang

,,In Cleveland moesten ook de producten opnieuw worden ontworpen'', aldus Van Houten. Ditmaal verwacht hij dat Philips met veel beperktere maatregelen in de loop van volgend jaar de productie kan hervatten. ,,We hebben de afgelopen drie jaar al veel voortgang geboekt met de verbetering van processen en procedures.''

Het verscherpte toezicht door de FDA geldt in principe voor een periode van vijf jaar. ,,Maar wij gaan ervan uit dat we alweer onder een lichter regime komen te vallen zodra de FDA heeft vastgesteld dat onze productieprocessen aan alle regels voldoen'', aldus Van Houten.