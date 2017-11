Vertrek van Philips uit Nederland is 'onzin'

Chantage

Geen van de coalitiepartijen heeft de maatregel om dividendbelasting te schrappen in het verkiezingsprogramma staan. Dat riekt naar chantage, vindt de linkse oppositie. Maar Philips ontkent direct in alle toonaarden: er is niet aangedrongen op gemorrel aan de dividendbelasting. En een concernwoordvoerder herhaalde gisteren dat geruchten over een vertrek 'onzin' zijn. Er zijn geen plannen voor vestiging in Londen. Philips ontkent ook druk te hebben uitgeoefend. En wat is dat eigenlijk? Natuurlijk praten lobbyisten van het concern, net zoals alle andere grote Nederlandse bedrijven, met politici en ambtenaren in Den Haag. Dat doen ze op eigen initiatief of via werkgeversorganisatie VNO-NCW. Wanneer wordt het druk uitoefenen?