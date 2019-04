'Vluchteling kan méér dan restaurant runnen'

One van Metallica schalt uit de speakers in de hal van Philips in Best, een van de belangrijkste fabrieken voor het bedrijf wereldwijd. Maar aan de in Bagdad geboren Audey Saleh (42) zijn die snoeiharde gitaarriffs niet besteed. Hij heeft een oortje in en luistert naar YouTubefilmpjes met opvoedlessen. Wat handige tips kan hij als vader wel gebruiken. Ondertussen bouwt hij het kloppend hart van een mri-scanner die onlangs is besteld door een Aziatisch ziekenhuis.