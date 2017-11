Weer ontslagronde Philips Lighting Turnhout: 78 banen weg

In een speciale vergadering met de bonden en de ondernemingsraad deed de directie van de Turnhoutse fabriek donderdagochtend een meerjarenplan tot 2020 uit de doeken. Voor 2018 is ontslag aangekondigd van 78 personeelsleden. Dat is ruim 10 procent van het personeel. Volgens de bonden verwacht de directie in de komende jaren een volumedaling van zo’n 30 procent tegen 2020. Het personeelsbestand zou in vergelijkbare orde worden afgebouwd. Volgens de bonden heeft de directie de garantie afgegeven dat er in ieder geval tot 2020 geen productielijnen verhuizen en dat er geen sprake is van een sluiting.