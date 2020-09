Liefde voor muziek: basis voor nieuwe podcast van Björn van der Doelen en zijn vriend Joris Heynen

OM maakt podcast over vermoorde Manon (8) uit Helmond: ‘Eigenlijk zou hier een herden­kings­te­ken voor haar moeten staan’

10 augustus 33 jaar oud was Manon Seijkens nu geweest, als ze niet op 8-jarige leeftijd werd vermoord. Exact 25 jaar geleden verdween ze. Nu er nieuwe informatie is in deze zaak, heeft het Openbaar Ministerie een podcast gemaakt over de nog altijd niet opgelost moordzaak. Daarin ook een belangrijke bijdrage van ED-verslaggever Chiel Timmermans, die de afgelopen vijf jaar veel over de zaak-Manon heeft geschreven.