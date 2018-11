40.000 euro voor 18 dagen: Minister bekijkt riante vergoeding topambtenaar

Brons vertegenwoordigde Nederland vanaf 2015 tweeënhalf jaar lang op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. Omdat hij daar dan ook gestationeerd zou zijn, ontving hij een onkostenvergoeding, zo meldde de NOS. De topambtenaar zou van Binnenlandse Zaken ruim 40.000 euro hebben ontvangen voor zijn werkzaamheden. De vergoeding, ter compensatie van dubbele woonlasten en hogere kosten, bedroeg 4.500 euro per maand. Van de negen maanden waarvoor hij betaald kreeg, was hij echter slechts achttien dagen op de eilanden. Brons had gedurende die periode tegelijkertijd een baan op het ministerie in Den Haag en verhuisde daarvoor terug naar Nederland.

‘Uitzonderlijke situatie’

Ollongren hamert erop dat Brons' situatie ‘uitzonderlijk’ was en bijna nooit voorkomt. Brons werd in september 2017 waarnemend directeur Koninkrijksrelaties en daarom is die vergoeding destijds afgesproken, denkende dat Brons zou terugkeren naar de eilanden.



Normaliter is de richtlijn dat iemand niet langer dan zestig opeenvolgende dagen elders mag verblijven, om de vergoeding te ontvangen. Volgens het ministerie ging het om ‘een complexe tijd’ op de eilanden en was ook de situatie in Nederland, door wisselingen op de ministeries bij de start van het nieuwe kabinet, een ‘hectische’.



Op Brons werd daarom een ‘indringend beroep’ gedaan, aldus Ollongren. Ze vindt het wel ‘goed om te kijken of we daar niet op een andere manier mee moeten omgaan’ in het vervolg. Ze oppert dat er een standaardregeling zou kunnen komen, waardoor uitzonderingen als deze tot het verleden behoren. Van een eventuele terugbetaling door Brons is geen sprake, aldus het ministerie.