50Plus heeft geen goed woord over voor ‘zetelroof’ Henk Krol

,,Het is allemaal een toneelstukje geweest’’, zegt Van Brenk. ,,Henk Krol wilde een aantal vernieuwingen in de partij doorvoeren. Daar hebben we een akkoord over gesloten. Ik ben nota bene donderdag op pad gestuurd om steun te halen bij de lokale bestuurders en heb die gekregen. En dan blijkt vanochtend dat het allemaal voor niks is geweest.’’



Partij-oprichter Jan Nagel heeft weinig goede woorden over voor de actie van Krol. ,,Hij is op het partijprogramma van 50Plus in de Kamer gekozen, niet op zijn eigen naam’’, fulmineert Nagel. ,,Hij laat nu de kiezers in de steek. Onbegrijpelijk dat hij dit heeft gedaan.’’



Nagel voelt zich net als de Kamerleden bedonderd. ,,Zogenaamd was hij steeds de hond aan het uitlaten om over zijn toekomst na te denken, maar ondertussen had hij twee weken geleden de naam van zijn nieuwe partij al geregistreerd. Heel teleurstellend. Vorig week beloofde hij nog niets te doen zonder eerst een gesprek te hebben. Maar vanochtend moesten wij via de media vernemen dat hij weg is.’’