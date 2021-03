50Plus hevig teleurgesteld: van vier zetels naar één ‘door gedoe van afgelopen weken’

Den Haan reageert teleurgesteld. Ze wijt haar verlies aan ‘het gedoe van afgelopen weken’. ,,De onrust binnen de partij heeft effect’’, zegt ze in een eerste reactie. ,,Mensen stemmen liever op een partij waar rust en vertrouwen is.’’ Ze hoopt dat 50Plus er nog zetels bij krijgt van ouderen die hebben gestemd per post. ,,De briefstemmers zijn nog niet meegerekend, dus ik blijf positief. Gisteren stonden we nog op nul zetels, dus ik hoop dat het aantal nog omhoog gaat.’’

Geruzie

Den Haan, voormalig directeur van ouderenorganisatie Anbo trad in oktober aan als partijleider van 50Plus. In die partij heerst al jaren ruzie. Vorig voorjaar leidde een conflict tot een diepe crisis, waarna het volledige partijbestuur opstapte, inclusief partijleider Henk Krol. In de peilingen kelderde 50Plus toen in één klap van tien zetels naar één.

Pensioenleeftijd twistpunt

Grootste twistpunt binnen de partij is de pensioenregeling. Onder voorganger Henk Krol maakte de ouderenpartij zich altijd hard voor een AOW-leeftijd van 65 jaar. In het verkiezingsprogramma staat nog steeds dat de partij een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd wil. Maar Den Haan is het eens met de leeftijd van 67 jaar die is afgesproken in het pensioenakkoord tussen de overheid en sociale partners.