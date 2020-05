50Plus-voorzitter Dales stapt toch onmiddellijk op

Verkiezin­gen in coronatijd: andere inrichting stemlokaal, briefstem­men of uitstel

22 mei Als het door het coronavirus niet mogelijk is om de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 te houden, kan de stembusgang met maximaal één jaar worden uitgesteld. Het kabinet laat onderzoeken hoe kiezers veilig kunnen stemmen in de 1,5 metersamenleving en of briefstemmen een alternatief kan zijn.