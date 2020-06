Aanpak lerarentekort: bonus voor leraren in Amsterdam, betere begeleiding in andere steden

Amsterdam gaat alle leraren op basisscholen een bonus geven van 1000 euro per jaar. Leraren die op scholen in achterstandswijken werken, krijgen daar nog eens 1500 euro bovenop. Het geld daarvoor komt uit een pot met 116 miljoen euro die het kabinet de komende vier jaar beschikbaar stelt om de noodplannen voor het lerarentekort in alle vier grote steden plus Almere uit te voeren.

In Rotterdam en Den Haag wordt het geld ingezet voor de begeleiding van leraren en om meer ondersteunend personeel aan te nemen. In Utrecht wordt vooral gekeken naar de begeleiding van beginnende leerkrachten. Almere kiest voor een combinatie van begeleiding van starters en extra ondersteunend personeel.

Betaalbare woning

In die vijf steden is het lerarentekort het grootst. Ook lopen de tekorten daar op omdat leraren die in de stad werken vertrekken om les te gaan geven op scholen buiten de stad, omdat ze daar bijvoorbeeld makkelijker aan een betaalbare woning kunnen komen en de werkdruk daar lager is. In Amsterdam liep het aantal vertrekkende leraren op van 134 in schooljaar 2015-2016 naar 254 in 2018-2019.

De steden dienden begin dit jaar allemaal eigen noodplannen in bij minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Het extra geld om de plannen uit te voeren werd vrijgemaakt in de Voorjaarsnota. Al eerder werd bekend dat er vier jaar lang 9 miljoen euro extra is om mensen van buiten het onderwijs, zogeheten zij-instromers, op te leiden tot docent. ,,We geven steden nu de ruimte voor oplossingen als de nood te hoog is”, aldus Slob.

Muziekleraar voor de klas

Zo mogen basisscholen in de grote steden die vanwege het lerarentekort in acute problemen komen, muziek- en tekenleraren voor de klas zetten. Dat mag maximaal één dag per week en zij mogen geen taal of rekenen geven. Op die manier hopen scholen te voorkomen dat er klassen naar huis worden gestuurd of de vijfdaagse schoolweek moet worden ingekort.

Ook andere ‘professionals’ mogen voor de klas staan. Het gaat volgens een woordvoerder van Slob om ‘mensen met een bepaalde expertise’. Zij moeten wel onderwijs gaan geven, benadrukt ze. ,,Het mag niet op opvang lijken.”

Lerarenopleidingen

Eind vorig jaar werd al bekend dat de grote steden vier jaar lang 1 miljoen euro per jaar extra zouden krijgen om het lerarentekort te bestrijden. Om dat tekort ook landelijk aan te pakken, krijgen lerarenopleidingen jaarlijks 11 miljoen euro extra. Het geld moet worden gestoken in het aantrekkelijker maken van de opleiding, betere samenwerking met scholen, betere begeleiding van zij-instromers en voorkomen van uitval.