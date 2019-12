Aantal ernstig verkeersgewonden gestegen met 1000 in één jaar tijd

Het aantal ernstige verkeersgewonden laat over de afgelopen tien jaar ook een stijgende trend zien die ook verergert. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (SWOV) Verkeersveiligheid spelen meerdere factoren een rol: de vergrijzing, een toename in mobiliteit en een toename in gebruik van mobiele telefoons.



Net als bij de verkeersdoden, een cijfer dat vorig jaar met 11 procent steeg tot 678, is een groot aandeel van de ernstige verkeersgewonden een fietser. De meeste slachtoffers vallen op gemeentelijke en provinciale wegen (86 procent).



Minister Van Nieuwenhuizen: ,,Achter de kille cijfers over het toenemend aantal verkeersongelukken, schuilen verhalen van groot menselijk leed en verdriet. Dat de afgelopen jaren het aantal verkeersslachtoffers in Nederland is toegenomen, valt dan ook zeer te betreuren. Het verkeer verandert en groeit in rap tempo. Verkeersveiligheid moet hierbij altijd prioriteit zijn.”