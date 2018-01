'Achterstanden asielzaken dit voorjaar weggewerkt'

Deze krant onthulde dat duizenden asielzoekers tot een half jaar langer moeten wachten op toestemming voor gezinshereniging dan de wettelijke termijn van zes maanden. Tegelijk bezuinigt de IND juist op de afdeling die hierover moet beslissen.



Volgens Harbers gaat het om complexe zaken, waarbij ook dna-onderzoeken moeten worden gedaan. ,,Dat deze mensen in onzekerheid verkeren is vervelend. Onze inzet is dus om zo snel mogelijk de aanvraag voor gezinshereniging te beoordelen.''



D66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen is kritisch: ,,Om goed te beginnen met integratie is het juist belangrijk dat gezinnen herenigd zijn. Het verbaast mij dus dat er zulke achterstanden zijn.''



Harbers erkent dat. Tegelijk is het volgens hem onvermijdelijke 'gezien de enorme instroom aan asielzoekers'. De staatssecretaris denkt dat het geen invloed heeft dat de IND juist inkrimpt. Volgens hem heeft het geen zin om meer mensen aan te stellen bij de IND, omdat het om specifiek werk gaat.