Advies aan kabinet: laat culturele sector meer experimenteren

video Rutte over bedreigde leraren: ‘Niemand heeft het recht niet beledigd te worden’

6 november Het is ‘absurd’ dat leerkrachten in Nederland worden bedreigd als zij in hun klas spotprenten laten zien, stelt premier Mark Rutte. ,,Dat mogen we niet tolereren. Leraren proberen de kernwaarden van onze samenleving over te brengen op leerlingen.” Volgens Rutte heeft ‘niemand het recht om niet beledigd te worden’.