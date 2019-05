Advies: Laat zorgverlener zelf uitdokteren hoe gezondheidszorg beter kan

De RVS constateert dat die controledrang voortkomt uit angst voor misstanden. Daarnaast is het heel makkelijk geworden om veel te registreren door de toenemende automatisering. ,,Slechts 20 procent van de tijd wordt nog daadwerkelijk besteed aan het verbeteren van de zorg, zegt een anonieme professional in het rapport. ,,Als we dat omdraaien, komt dit de kwaliteit van zorg enorm ten goede.”



Volgens de raad moet verantwoorden van zorg voortaan fundamenteel anders. Zet de persoon centraal die verantwoording aflegt, is de boodschap. De zorgverlener dus. Die moet, ook vanuit een gevoel van beroepseer, zelf de taak oppakken om zorg te verbeteren via teamreflecties, visitaties en verhalen. Ook de ervaringen en reacties van patiënten, mantelzorgers en anderen tellen mee.



Toezichthouders, inkopers en patiëntenorganisaties sluiten zich dan in principe aan bij deze wijze van werken. De inspectie steekt vervolgens af en toe de thermometer in de organisatie, om te kijken of de zorg goed is. Mocht een zorgverlener onvoldoende verantwoordelijkheid nemen, dan kunnen toezichthouders zo nodig ingrijpen.



Er moet een einde komen aan het wantrouwen tussen de partijen in de zorg, aldus RVS-voorzitter Pauline Meurs. ,,Maar we zeggen niet: hou maar op met verantwoorden. Nee, het vertrekpunt moet voortaan anders zijn. De professional doet straks zijn werk en vindt het eervol om uit te leggen hoe dat gebeurt. Zonder die sprong van vertrouwen kunnen we als samenleving niet goed functioneren.”