Advies: mega-coalitie van zes partijen in Gelderland, Forum ook hier buiten de boot

Dat is het advies van informateur Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem. De partijen zijn samen goed voor 33 zetels, een ruime meerderheid in het 55 zetels tellende provinciehuis. Boumans presenteert zijn advies later deze middag in Arnhem. Het betreft de zittende coalitie zonder verliezer D66, maar met grote winnaar GroenLinks. D66 ging bij de Provinciale Statenverkiezingen van zeven naar vier zetels, GroenLinks groeide van 3 naar 6. Door het aanhaken van ChristenUnie en SGP, die volgens bronnen niet zonder elkaar wilden besturen, komt een beoogde coalitie op een ruime meerderheid uit.

Coalitie-puzzel

Gelderland is daarmee, na Noord-Holland en Groningen, de derde provincie waar hardop uitgesproken is dat een samenwerking met die andere grote winnaar, Forum voor Democratie, uitgesloten is. In Overijssel wordt wel ingezet op een coalitie met de partij van Thierry Baudet. Forum werd bij de Provinciale Statenverkiezen op zo’n 4.000 stemmen na de grootste in Gelderland, achter de VVD. De acht kersverse Statenleden blijven dus langs de zijlijn staan.



Boumans begon precies twee weken geleden, een dag na de installatie van de nieuwe Gelderse Staten, met zijn gesprekken. Aanvankelijk zou de informateur afgelopen vrijdag al zijn bevindingen presenteren, maar de coalitie-puzzel bleek iets lastiger te leggen dan gedacht.



In eerste instantie sprak Boumans met alle 12 partijen. Daar vielen er toen al snel vier vanaf: SP, 50PLUS, PVV en Partij voor de Dieren. Vervolgens schoven de acht overige partijen aan voor een tweede ronde. Maar ook dat bood niet genoeg duidelijkheid.



Afgelopen dinsdagavond was er daarom een laatste ‘groepsgesprek’, met de vijf grootste partijen van de Provinciale Statenverkiezingen: VVD, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, en PvdA. Die bijeenkomst moest ‘voldoende basis bieden voor een degelijk advies’.