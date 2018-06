Advies: 'Staatswiet' in voldoende smaken tegen scherp prijsje

Dat adviseert de commissie die op verzoek van het kabinet heeft onderzocht wat de voorwaarden van de proef moeten zijn. Het kabinet wil in zo’n tien gemeenten hennep laten kweken onder toezicht van de overheidsinstanties, onder meer om het criminele circuit de baas te worden. Dit ligt politiek gevoelig, omdat CDA en VVD hier weinig voor voelen, maar coalitiepartner D66 bedong het tijdens de regeringsvorming. Naar de spelregels van de proef wordt al maanden uitgekeken door gemeenten die willen meedoen.

Volgens de commissie moet er straks om te kunnen concurreren een ‘gevarieerd assortiment cannabis’ worden aangeboden aan kopers tegen een ‘marktconforme’ prijs, zegt de commissie. Ook het thc-gehalte, dat de kracht van de joint bepaalt, hoeft niet binnen 'strikte marges' te vallen.

Ook wil de commissie dat er in 'aanzienlijk meer' gemeenten wordt geëxperimenteerd dan in het regeerakkoord staat. Zes tot tien gemeenten, zoals het kabinet wil, is volgens de commissie te weinig. Zo'n klein experiment zou 'niet zinvol' zijn.

In het regeerakkoord werd –vooral op aangeven van D66- afgesproken dat er zo’n experiment zou komen. Uit het rapport dat vanmiddag is gepresenteerd blijkt wel dat er gekozen kan worden voor een volwaardige proef. Deze is ‘nuttig en haalbaar’, vindt de commissie.

Volledig scherm Politie bij een illegale wietkwekerij. © Koen Laureij

Kwaliteit

De wiet moet gekweekt gaan worden door een aantal ‘betrouwbare, hooggekwalificeerde telers’, die cannabis moeten produceren die voldoet aan ‘hoge kwaliteitseisen’. Om te zorgen dat het niet in handen komt van criminelen moet de wiet volgens een track-and-tracesysteem te volgen worden, en zo min mogelijk verplaatst.

Landelijk