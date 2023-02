‘AIVD waarschuwde FvD-leider Thierry Baudet voor Russische spionnen rond partij’

De hoogste baas van de AIVD, Erik Akerboom, kwam in 2020 speciaal langs op de werkkamer van Baudet om hem te waarschuwen voor de Russische inlichtingenoperaties. Of hij daar wat mee gedaan heeft, is niet duidelijk. Het standpunt van Forum voor Democratie is pro-Russischer geworden, ook na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vorig jaar. De FvD-leider noemt het gesprek met Akerboom in de Volkskrant ‘vaag en onwerkelijk’. Hij zag het naar eigen zeggen niet als een waarschuwing. ,,Als dat zo was, had hij concreter moeten zijn.”