Albert (74) mag niet voor zijn zieke vrouw stemmen

Wie de stempas niet aandachtig bekijkt, leest zo over de kleine letters heen. ‘Als gemachtigde moet u de volmachtstem tegelijk uitbrengen met uw eigen stem', staat er. Maar Van Kerkhoff, die 70-plus is en tot de risicogroep behoort, heeft per post gestemd. Hiervoor komt zijn zieke echtgenote (68) echter niet in aanmerking. ,,Ik wilde eerst het stembiljet van mijn vrouw meesturen in de envelop met mijn stem, maar dat mag blijkbaar niet. Dan zijn onze stemmen ongeldig’’, zegt Van Kerkhoff. ,,Daarna wilde ik naar het stembureau gaan om zo de stem van mijn vrouw uit te brengen, terwijl ik eigenlijk liever niet op pad ga door corona. Maar ook dat mag niet, omdat ik al per post heb gestemd. Te gek voor woorden.’’

‘Een stem ontnomen’

Van Kerkhoff belt naar het gemeentehuis en legt zijn situatie uit. ,,Ik kan me voorstellen dat er veel meer mensen zijn die met hetzelfde probleem zitten. Er moet een oplossing zijn.’’ Die is er ook, legt een ambtenaar uit. Een buur of familielid kan de volmacht van de vrouw meenemen, mits deze persoon ook ter plekke stemt.



,,Het slaat helemaal nergens op’’, vindt de gefrustreerde Duivenaar. ,,Ik ken mijn buren wel, maar niet zo goed. In ieder geval niet goed genoeg om het stembiljet van mijn vrouw mee te geven. Daar voel ik me niet goed bij. Ik wil het gewoon zelf doen. De regel dat ik alleen voor mijn vrouw kan stemmen als ik zelf ook stem, is nergens voor nodig’’, zegt hij. ,,Jammer dat het zo omslachtig geregeld is. Nu gaat de stem van mijn vrouw verloren. Sterker nog, in feite is ons een stem ontnomen.’’