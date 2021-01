Alle ballen op premier Rutte in Toeslagendebat: ‘Kleine goden moeten weg, de grote baas blijft’

VIDEO/LIVEPremier Mark Rutte krijgt het voor de kiezen in de Tweede Kamer vandaag. In een debat over de kabinetsval na de toeslagenaffaire richten partijen hun pijlen op de premier die tien jaar aan het hoofd stond van kabinetten die volgens critici een cultuur van roekeloze fraudejacht en stelselmatige geheimhouding kweekten. ‘Een clustercatastrofe’.

Aan het begin van het debat herhaalde premier Mark Rutte dat opstappen van zijn kabinet het juiste was om te doen: ,,Als het hele systeem faalt, kan alleen samen verantwoordelijkheid worden genomen.” Ook moeten ‘kabinet en Kamer’ daarop aanspreekbaar zijn, vindt de premier.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff viel de premier bij. Net als het kabinet bood hij zijn excuses aan, ook erkende hij dat de VVD medeverantwoordelijk is voor de doorgeslagen jacht op potentiële sjoemelaars: ,,Ik denk dat er in mijn eigen partij te veel focus op fraudebestrijding was (...) Niet alles wat eruit ziet als fraude is het ook. Het kan ook gewoon een fout zijn.” Hij sprak verder van een ‘clustercatastrofe’ waarbij ook het parlement zelf niet buiten schot kan blijven, Dijkhoff suggereerde de rol van de Tweede Kamer door ‘externen’ te laten bekijken, bijvoorbeeld door een onderzoekscommissie zonder parlementariërs kunnen zijn: ,,Zet de verwarming maar niet te hard vandaag, anders druipt de boter nog van ons hoofd.”

PVV-leider Geert Wilders onderbrak de VVD’er al snel met het verwijt dat Rutte wel aanblijft terwijl hij jarenlang medeverantwoordelijkheid droeg: ,,Teeven, Zijlstra, Weekers, Wiebes: alle kleine goden moeten vertrekken, maar de grote baas blijft. Dat is partijbelang boven landsbelang, erg slecht.” Dijkhoff reageerde: ,,Daar gaat de kiezer over.”

Terwijl een volledige herziening van het toeslagenstelsel en genoegdoening voor de ouders op de inhoudelijke agenda staan, wordt het debat met nog twee maanden tot de stembusgang beschouwd als een ‘eerste verkiezingsdebat’. De VVD van Rutte staat op eenzame hoogte in de peilingen. D66-fractieleider Rob Jetten verwijt Dijkhoff dat VVD-retoriek medeoorzaak is van het antifraude-klimaat: ,,Woorden doen ertoe, de premier die ‘pleur op’ zegt, de postcodediscriminatie die u voorstelde.” De VVD-fractieleider reageerde geprikkeld: ,,Als de heer Jetten zo hoog te paard zit, een preek houdt, zeg ik: zorg dan dat de feiten op orde zijn. Ik pleitte niet voor postcodediscriminatie.”

Aanleiding voor het debat is het spijkerharde rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en de politieke conclusies die het kabinet daar vrijdag aan verbond door op te stappen. Rutte zei vorige week nogmaals sorry en beloofde opnieuw beterschap. ‘Vervuld van diepe schaamte’ kondigde de premier aan het complete toeslagenstelsel op de schop te nemen, ook worden overheidsstukken voortaan sneller openbaar, en moet er een fundamentele omslag bij overheidsdiensten komen, waardoor mensen niet meer zo in de problemen kunnen komen.

Volledig scherm Demissionair Premier Mark Rutte is op de fiets onderweg naar Koning Willem-Alexander om het ontslag aan te bieden van zijn kabinet. © ANP

Daarvoor was al toegezegd dat gedupeerde ouders snel 30.000 euro compensatie overgemaakt moeten krijgen en gisteren kondigde het kabinet aan dat alle lopende schulden die ouders bij overheidsinstanties als het UWV, DUO en de Sociale Verzekeringsbank worden kwijtgescholden.

In de Kamer klonk vooraf al de roep om meer: partijen eisen snellere uitbetaling aan getroffen ouders, diverse fracties - zoals GroenLinks en D66 - opperen om de kinderopvang helemaal gratis te maken. De VVD wil ‘geen straatcrèches’, zei Dijkhoff.

Ook gaan er stemmen op voor meer onderzoek naar de toeslagenaffaire, bijvoorbeeld via een parlementaire enquête.

Debat

Behalve premier Mark Rutte zijn ook minister van financiën Wopke Hoekstra (CDA) bij het debat, evenals staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66). Bijna alle partijen sturen hun fractieleiders naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer, behalve het CDA: daar voert Kamerlid Pieter Omtzigt het woord. Samen met SP-Kamerlid Renske Leijten beet Omtzigt zich vast in de kwestie die uiteindelijk leidde tot de kabinetsval vorige week.

Volledig scherm Premier Mark Rutte na afloop van de ministerraad op het Binnenhof. © ANP