Alle hens aan dek bij corona-bestrijders EU

Veel vragen bij coalitie­par­tij­en over versprei­ding coronavi­rus

26 februari CDA en D66 willen meer duidelijkheid over de maatregelen die Nederland treft om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het CDA wil onder meer weten wat minister Bruno Bruins scholen en bedrijven in het grensgebied met Duitsland adviseert. D66 wil weten of de quarantaineperiode van 14 dagen wel voldoende is.