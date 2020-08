Alle nertsenhouders moeten begin 2021 stoppen: kabinet tast diep in de buidel

Minister Carola Schouten van Landbouw maakt morgen bekend dat het op 21 maart 2021 gedaan is met de nertsenhouderij in Nederland. Op die dag moeten de stallen met nertsenkooien – op zo’n 120 bedrijven – leeg zijn. Dat is drie jaar eerder dan de bedoeling was. De vervroegde beëindiging van de nertsenhouderij is het gevolg van de uitbraak van het coronavirus op veel bedrijven.



Tot nu toe zijn ruim veertig nertsenhouderijen getroffen door corona. De nertsen op die bedrijven zijn allemaal geruimd. Even leek het erop dat het kabinet zou besluiten om alle nertsenbedrijven preventief te ruimen, maar dat gebeurt nu niet: het gevaar voor de volksgezondheid is te klein. De kans dat het virus van nerts op mens wordt overgedragen, is klein.