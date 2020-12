Alsnog griepprik voor gezonde zestiger

De jaarlijkse griepgolf is waarschijnlijk beperkt dit jaar omdat de anderhalvemetersamenleving ook effect heeft op de verspreiding van griep. Blokhuis: ,,Maar griep blijft een ernstige ziekte dus elk geval dat we kunnen voorkomen, is mooi meegenomen. Zeker in deze coronatijd.”



Mensen van 60 tot en met 69 jaar zonder medische aandoening kunnen zich melden bij de huisarts als zij alsnog een griepprik willen. Die wordt dan besteld bij het RIVM.



De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) liet eerder deze maand al weten dat artsen voorbereidingen konden treffen om gezonde zestigers alsnog in te enten. Nu is daar daadwerkelijk groen licht voor gegeven.



In totaal krijgen ongeveer 6 miljoen mensen jaarlijks een uitnodiging om de griepprik te halen.