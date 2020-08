Ambassadeur keert na dood echtgenote niet terug naar Libanon, ‘invalambassadeur’ neemt waar

Ambassadeur Jan Waltmans keert niet terug als Nederlandse ambassadeur in Libanon. Zijn vrouw overleed aan de verwondingen die zij opliep bij de grote explosie in hoofdstad Beiroet begin deze maand. Waltmans wordt vanaf september opgevolgd door een speciale invalambassadeur.

Het besluit van Waltmans is in goed overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken genomen, laat een woordvoerder weten. Hij blijft wel in dienst van het ministerie. Zodra hij daar klaar voor is, krijgt hij ‘een passende functie’. ,,Het ministerie wil hem op alle mogelijke manieren bijstaan in deze moeilijke tijd.”

Oud-ambassadeur

Kort na de explosie vloog oud-ambassadeur in Libanon Hester Somsen naar Beiroet om leiding te geven aan het crisisteam. Waltmans was toen in het ziekenhuis bij zijn zwaargewonde echtgenoot Hedwig Waltmans-Molier, die op 8 augustus aan haar verwondingen overleed. Ze was 55 jaar oud.

Volledig scherm Hedwig Waltmans-Molier, de echtgenoot van Jan Waltmans die op 8 augustus overleed aan de verwondingen die zij opliep bij de zware explosie in Beiroet. © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Invalambassadeur

Somsen keert vrijdag terug naar Nederland om haar functie als directeur Veiligheidsbeleid weer op te pakken. Frederique de Man wordt de tijdelijke zaakgelastigde in Libanon. Zij was eerder ambassadeur in het toenmalig Macedonië (nu Noord-Macedonië), Mozambique en Rwanda.

Inmiddels is De Man speciaal invalambassadeur en wordt ze door het ministerie uitgezonden naar plekken waar op korte termijn een ervaren ambassadeur nodig is. Tot de zomer viel ze op die manier in op de ambassade in Qatar. De Man blijft in Beiroet tot er weer een nieuwe ambassadeur wordt aangesteld.

