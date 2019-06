Ambtenaren steeds vaker én luxer in businessclass naar Caraïben

Nederlandse ambtenaren vliegen steeds vaker én luxer naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het aantal vliegtickets naar de BES-eilanden is in vijf jaar tijd met meer dan 50 procent gestegen. De helft van de vliegkosten werd vorig jaar gespendeerd aan dure businessclasstickets.

Ambtenaren van Nederlandse ministeries vlogen in 2018 bijna 1500 keer naar de bijzondere gemeenten van Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat kostte ruim 1,6 miljoen euro. Van dat bedrag ging de helft op aan kaartjes voor de luxe businessclass. Vijf jaar eerder, in 2014, was dat percentage nog 45 procent.

Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verstrekt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In 2018 waren er 227 relatief kostbare reizen per businessclass. Dat waren er in 2014 nog 162. In dat jaar werd in totaal 1,1 miljoen euro uitgegeven aan vliegtickets naar de Caraïben.

Kiezen

Het staat ambtenaren vrij om te kiezen voor een businessclassticket. In een toelichting schrijft het ministerie van BZK dat ‘ieder ministerie afzonderlijk verantwoordelijk is voor de goedkeuring van dienstreizen naar de Caribische eilanden’. Als de vliegtijd zes uur of meer is, mogen ambtenaren per businessclass reizen.

Sinds 2010 zijn de BES-eilanden bijzondere gemeenten van Nederland. Ambtenaren vliegen naar de eilanden om toezicht te houden op onder meer het onderwijs, de politie en de infrastructuur. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie spendeerden vorig jaar het meeste geld aan vliegtickets: ieder ruim 300.000 euro. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf slechts 825 euro uit aan vliegtickets.