Anti-abortusfolder in de bus bij iedere Nederlander

Ieder huishouden krijgt in november een folder in de bus waarin in niet mis te verstane bewoordingen tegen abortus wordt gepleit. De publicatie is mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie.

In de flyer - die tijdens de Week van het Leven (11-16 november) huis-aan-huis wordt verspreid - krijgen mensen de boodschap mee dat er in Nederland meer dan 30.000 abortussen per jaar plaatsvinden.

,,Bij vijf weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig”, staat er. ,,Als het kindje elf weken oud is, zijn alle organen in beginsel gevormd en hoeft het alleen nog maar verder te groeien. Abortus maakt hier een einde aan. Beginnend leven, gebroken in de knop.”

Meevaller in de kosten

Volgens een persbericht is de publicatie er gekomen nadat via crowdfunding ‘in slechts een paar weken tijd’ 140.000 euro werd gedoneerd. Door een meevaller in de kosten is er zelfs nog geld over voor extra acties, aldus de initiatiefnemers. Dat wordt besteed aan een extra advertentiecampagne. Zo worden ook mensen bereikt met een nee-nee sticker.

Diederik van Dijk, voorzitter van het Platform Zorg voor Leven: ,,We zijn verwonderd en dankbaar dat er zo snel zoveel geld bij elkaar is gebracht. Dat laat zien dat heel veel mensen zich sterk willen maken voor ongeboren kinderen en hun moeders. Het thema leeft!”

Verspreiding ligt gevoelig