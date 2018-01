Arie Slob: Ik was zelf ook een dieseltje

Met Arie Slob (56) zetelt er in de Hoftoren, waar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen huist, een ervaringsdeskundige - op meerdere vlakken. Slob stond zelf jarenlang voor de klas op een middelbare school en begeleidde zijn vier kinderen van basis- naar middelbare school. Een moeilijke keus was dat niet, bekent hij. ,,Ze gingen allemaal naar de school waar ik geschiedenis en maatschappijleer gaf, het Greijdanus College in Zwolle." Om er daarna haastig aan toe te voegen: ,,Ik was er al weg hoor.''

Volledig scherm © Valerie Kuypers, ministerie OCW

Paspoort

- Nieuwerkerk aan den IJssel, 16 november 1961

- Deed na de middelbare school in Rotterdam de lerarenopleiding (hbo). Studeerde daarna geschiedenis.

- Werkte 12 jaar als docent geschiedenis en maatschappijleer

- 1993-2001: lid gemeenteraad in Zwolle namens de ChristenUnie

- 2001-2015: lid Tweede Kamer, waarvan tussen 2007 en 2015 als fractievoorzitter van de ChristenUnie.

- 2015-2017: directeur Historisch Centrum Overijssel

-2017-heden: minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in het kabinet-Rutte III



Arie Slob is getrouwd en woont in Zwolle. Hij heeft drie dochters en één zoon

Waarom werd het die gereformeerde scholengemeenschap?

,,Ik kende het Greijdanus van haver tot gort en wist dat het een goede school was. Het is een brede scholengemeenschap met vmbo, havo en vwo. In die tijd ging ook 95 procent van de basisschool naar die school. Dat is fijn, want dan hoef je die stap niet alléén met die zware tas op je rug te maken. Dat kan overigens ook een valkuil zijn, want het is fijn om bekende gezichten te zien, maar de school moet wel bij je passen. In het geval van mijn kinderen was het heel vanzelfsprekend.''

Wat zegt u tegen ouders die hun kind liever niet naar het vmbo zien gaan?

,,Je kunt via het vmbo op het mbo prachtige diploma's halen voor beroepen waar we een schreeuwend tekort aan hebben. En het is voorbereidend, hè? Twee van onze kinderen gingen naar het vmbo. Zij zijn via het mbo op het hbo geëindigd. De oudste begon op het vwo en deed examen op de havo. Onze jongste deed havo. Maar uiteindelijk hebben ze alle vier een hbo-diploma.''

Hoe zorgt u dat er geen tweedeling in het onderwijs ontstaat?

,,We zijn al jaren bezig om gelijke kansen te bevorderen. We hebben extra geld om achterstanden te bestrijden - al noem ik het liever geld om kansen te creëren. Brede adviezen op de basisschool - vmbo/havo, havo/vwo - helpen ook: dan hou je de opties open. Sommige kinderen zijn dieseltjes. Je moet altijd nog kunnen doorstomen als je even op gang moet komen; ik ben daar zelf een voorbeeld van.''

Hoe ging de schoolkeuze bij u?

,,In mijn eigen jeugd was er geen keus. Ik was niet de oudste thuis en ging in de slipstream van mijn oudere broers en zussen mee naar hun school. Alle richtingaanwijzers stonden die kant uit. In die tijd was het onderwijs ook nog een stuk meer verzuild dan nu.''

Als u vaderlijk advies zou kunnen geven aan de achtstegroepers van nu, die de komende weken hun school gaan kiezen, wat zou dat zijn?

,,Doe het tijdig en oriënteer je breed. Kijk op scholenopdekaart.nl, ga te rade bij familie en vrienden. Het is belangrijk dat ouders het kind zélf als uitgangspunt nemen. Waar voelt hij of zij zich plezierig? Is een brede scholengemeenschap handig voor het geval een kind tussendoor moet overstappen, zodat dat binnen de school kan? Kijk ook of een school gebruikmaakt van de ruimte die het ministerie biedt, door scholieren bijvoorbeeld in sommige vakken examen te laten doen op een hoger niveau. Vraag of je eens een dagje mee kunt lopen en ga naar open dagen. Ik vond dat zelf heel spannend met mijn kinderen: je verlaat de intiemere, vertrouwde sfeer van de basisschool. Bij de 'grote' school gaat het toch om het echie. Dat merk je ook aan de kinderen: die gedragen zich een beetje als koeien die voor het eerst de wei in mogen.''

De overgang is niet voor iedereen gemakkelijk.

,,Daarom zijn we nu ook bezig met 10-14-scholen voor kinderen van 10 tot 14 jaar om de overgang wat soepeler te maken. De keuze voor een school vraagt ook om wijsheid en inlevingsvermogen bij ouders: ga ik mijn kind niet overvragen? Maar ook niet ondervragen? Mijn oudste dochter is zo'n streber dat ik op gebak heb getrakteerd toen ze haar eerste onvoldoende haalde. Niet dat ik nu wilde dat ze daar een gewoonte van maakte, maar ik wilde haar wel laten weten dat het niet erg is om een keer een slechter cijfer te halen.''

Als leraar zag u vast ook weleens een scholier die de verkeerde keus had gemaakt?

,,Zeker. Soms omdat onze school een regioschool was en de reistijd lang. Dan was het voor een leerling soms prettiger als hij gewoon op z'n fietsje naar school kon. Soms omdat een leerling tot tien, elf uur 's avonds nog zit te zwoegen. Dan weet je: de keus voor deze schoolsoort was geen verstandig besluit. Als je geen tijd hebt voor muziek en sport, dan gaat er iets níet goed.''

Hoe bereidt een leerling van nu zich voor op de arbeidsmarkt van 2032?

,,De basisschool en de middelbare school noemen we het funderend onderwijs. Dit is de basis die je legt. Een goede start is belangrijk voor de hele vervolgopleiding. Als die basis goed is, ga je daarna ook redelijk vloeiend naar de arbeidsmarkt.''

We lezen overal dat er een tekort is aan technisch personeel. Is het dan eigenlijk wel verstandig om bijvoorbeeld te kiezen voor een technasium of een tech-havo?

,,Er bestaat een enorme behoefte aan vakmensen, óók op mbo-niveau. Als dat in het kind zit: doen. Maar als dat niet zo is: niet doorduwen omdat er straks werk in is. De perspectieven veranderen ook snel: een paar jaar geleden hadden we een overschot aan leraren. Nu liggen we op onze knieën te smeken om toch vooral een lerarenopleiding te gaan doen. Ik ben zelf geschiedenis gaan studeren terwijl iedereen zei dat daar straks geen droog brood in te verdienen zou zijn. Nou, ik ben toch ook best goed terechtgekomen?''