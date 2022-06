Asielcrisis: staatssecretaris kijkt of tijdelijke asielstop mogelijk is

Het kabinet bekijkt of de Vreemdelingenwet het toestaat om een asielstop in te stellen nu er nauwelijks opvangplekken zijn. Bij een asielstop worden aanvragen van asielzoekers tijdelijk niet meer in behandeling genomen.

Na aandringen van VVD, JA21 en PVV stelde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) bereid te zijn om te onderzoeken of een asielstop mogelijk is. Zelf is hij er geen voorstander van: ,,Ik denk dat een asielstop op die manier niet werkt.”

Voor de VVD is het ‘geen taboe'. Kamerlid Ruben Brekelmans denkt dat er maatregelen nodig zijn om de instroom van asielzoekers naar beneden te brengen. ,,Anders is het dweilen met de kraan open.”

Geen noodsituatie

Van der Burg vermoedt dat zo'n stop op asielaanvragen in strijd is met Europese afspraken. ,,Dit is geen noodsituatie. Dit is al langer aan de gang. Dan kunnen we geen noodwetgeving gebruiken.”

Volgens fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21 moet een asielstop wel mogelijk zijn. ,,Polen en Hongarije hebben het ook gedaan.” Van der Burg benadrukte dat die landen ‘een andere opvatting van de rechtsstaat’ hebben en ook Europese afspraken niet altijd nakomen.

4000 marechaussees

,,Als ik staatssecretaris van Nieuw Zeeland zou zijn, zou het makkelijk zijn om te zeggen: de grenzen gaan dicht.” In Nederland, met buurlanden en vrij verkeer van mensen, zegt Van der Burg, is dat ‘een stuk lastiger’. ,,Je kunt niet zeggen: dan gooien we de grens dicht en dan komen er geen mensen meer binnen.” Voor zulke intensieve grenscontroles zouden bovendien 4000 marechaussees nodig zijn, stelde de bewindsman.

VVD-Kamerlid Brekelmans wil wel dat Van der Burg kijkt of het grenstoezicht van de marechaussee ‘geïntensiveerd’ kan worden. Op die manier hoopt hij dat vreemdelingen die via België of Duitsland ons land binnenkomen, meteen teruggestuurd kunnen worden. Volgens Van der Burg zijn daar wel nieuwe afspraken over gemaakt. ,,Als iemand overduidelijk uit Duitsland of België komt, een veilig land, dan kan diegene teruggestuurd worden.” Het Europees Parlement moet die nieuwe afspraak nog wel goedkeuren.

Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) van Justitie bezocht in mei het overbelaste aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel: