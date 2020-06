Asscher en links: Noodsteun cultuur verhogen naar 1 miljard euro

In een serie van vier amendementen vraagt ‘links’ in totaal nog eens 700 miljoen euro van het kabinet voor kunst en cultuur. Volgens indiener Lodewijk Asscher komt de noodsteun daarmee uit op 1 miljard euro. Hij spreekt van een aanname gemaakt op basis van een inventarisatie en gesprekken met betrokkenen. ,,Van directeur van het Frans Hals museum Ann Demeester tot acteur Gijs Scholten van Aschat en rapper Ali B.”



Volgens PvdA-fractievoorzitter Asscher vormde het eerste noodpakket weliswaar een veelbelovende start, maar werd vrijwel meteen duidelijk dat het volstrekt onvoldoende is. ,,Dat zeggen wij niet alleen, ook minister Van Engelshoven van OCW stelde dat er meer geld nodig was en noemde het de eerste tranche voor de eerste maanden.”

Hoge kosten

Een tweede steunpakket is er echter nog steeds niet. De D66-bewindsvrouw benadrukt in plaats daarvan dat de cultuursector ook uit het generieke noodsteunpakket kan putten. Daarnaast is de ruim half miljard euro extra die het kabinet afgelopen week voor gemeenten en provincies uittrok volgens haar mede bedoeld voor bibliotheken, filmhuizen en muziekscholen.

Asscher is teleurgesteld, hij wijst er onder meer op dat het gehele festivalseizoen is afgelast. ,,Dat hakt er in.” Met name de niet-gesubsidieerde kunst komt er bekaaid af, stelt hij. ,,Het eerste noodpakket is er met name voor de gesubsidieerde kunst: grote musea en culturele instellingen. Veel cabaret- en theatervoorstellingen komen van vrije, kleine producenten. Zij hebben hoge kosten en kunnen in tegenstelling tot wat de minister zegt geen beroep doen op de NOW, waarmee ondernemers de lonen van hun werknemers kunnen doorbetalen.”



Volgens de PvdA-leider gaat het om tot wel 30.000 getroffen makers. ,,Zo sprak ik een operazangeres die deels in loondienst werkt en deels zelfstandig is. Veel mensen hebben geen geld om elementaire zaken als schoenen voor hun kinderen te kopen.”

Bittere noodzaak

Asscher wijst verder op de rijksmusea die nog steeds wachten op de kwijtschelding van de huur. ,,Die is nu enkele drie maanden opgeschort, een boekhoudersmaatregel. Alsof musea die huur straks terug kunnen betalen...” Verder wil hij geld voor een innovatiefonds, van waaruit culturele instellingen en ondernemers kunnen experimenteren met nieuwe verdienmodellen.



Al met al noemt links extra geld voor cultuur bittere noodzaak. ,,Waar de horeca weer voorzichtig opstart, staat het culturele leven grotendeels stil. 30 mensen in een zaal van 500 is veel te kostbaar. Er moet dus echt wat gebeuren. De sector is teleurgesteld dat er wel een tweede economisch steunpakket kwam, maar dat daarin niks stond voor cultuur.”



PvdA, GroenLinks en SP hopen op constructieve wijze het debat met Van Engelshoven en het kabinet aan te gaan. Asscher rekent onder meer op D66, dat cultuur belangrijk vindt, maar doet ook nadrukkelijk een appel op de VVD. ,,Zonder kunst en cultuur is onze samenleving niet alleen veel kaler en schraler, het is tegelijk een sector die voor ons bruto nationaal inkomen en daarmee de economie zeer belangrijk is.”

Duitsland

Hij wijst op buurland en economische grootmacht Duitsland dat een omvangrijk reddingsplan voor cultuur aannam. ,,Kanselier Angela Merkel ging daar meteen vol voor staan. Met haar zeg ik geld voor cultuur is ook een morele verplichting. Als wij grote bedrijven als KLM overeind houden, moet het zelfde gelden voor cultuur.”