Asscher: ‘Ik verwacht dat er naar ons geluisterd gaat worden’

,,De PvdA zal ook na vandaag tégen slechte plannen stemmen’’, sprak Asscher woensdagavond in de Haagse kroeg Paardcafé, waar de partijtop zich heeft verzameld. ,,We stemmen voor goede plannen en zullen zelf voorstellen ontwikkelen. Ik hoop en ik verwacht dat daar naar geluisterd zal worden.’’



Mogelijk kan de PvdA de regeringspartijen – die hun meerderheid in de Eerste Kamer verliezen – straks steunen. ,,De Partij van de Arbeid verliest vandaag waarschijnlijk één zetel, maar wint aan vertrouwen. We zijn weer aan het groeien ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen.’’



Vorig jaar zei Asscher al dat hij bereid was om het kabinet op onderdelen te steunen. ,,Zonder meerderheid in de senaat krijgen ze niets gedaan’’, zei hij in een interview met deze krant. ,,Maar die samenwerking heeft wel een prijs.’’ Asscher eiste toen onder meer dat de bezuinigingen op de huurtoeslag worden teruggedraaid en dat het eigen risico in de zorg omlaag gaat.