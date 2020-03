Asscher wil premier worden: ‘Nederland moet niet meer als bedrijf worden gerund’

Plastic pact voor ‘groenere’ verpakkin­gen gaat Europa in

7:00 Al het plastic dat we dagelijks gebruiken, moet over vijf jaar recyclebaar of herbruikbaar zijn. Dat is een belangrijke doelstelling waar tientallen ondertekenaars, landen en multinationals, van het Europees Plastics Pact vandaag hun handtekening onder zetten in Brussel.