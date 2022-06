Attje Kuiken: ‘Nederlanders werken zich drie slagen in de rondte, maar dat loont niet meer’

Achterban GroenLinks en PvdA twijfelt over fusie, Aboutaleb favoriet als leider

Twijfel over een linkse fusie tussen GroenLinks en PvdA groeit onder de eigen achterban, blijkt uit een peiling van EenVandaag onder kiezers van beide partijen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is favoriet bij de vraag over wie de fusiepartij zou moeten leiden.

8 juni