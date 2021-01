‘Avondklok nodig vanwege feestende jongeren, verder is huidige lockdown genoeg’

De jongeren lijken momenteel de grootste bijdrage aan de verdere verspreiding te leveren; de twintigers waren zelfs ‘een katalysator achter de tweede golf’. Personen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra zijn daarvan de dupe, zij worden ernstig ziek.



Daar komt de rol van de Britse variant nog bij als deze zich in Nederland kan verspreiden. Van deze variant werd in het VK een belangrijke verspreiding waargenomen onder juist jongeren.



Dus adviseren de experts om gerichte maatregelen te nemen waardoor de groep jongeren niet meer buiten in parken of thuis in (grote) groepen kan samenkomen. ,,In landen om ons heen heeft men in dit verband wel gekozen voor het instellen van een avondklok, maar alternatieven zouden wellicht mogelijk zijn.”



Naar die avondklok en alternatieven gaat het OMT deze week nog eens extra kijken.