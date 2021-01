Avondklok steeds dichterbij, ook in Tweede Kamer groeit de steun

Er lijkt alsnog een avondklok te worden ingesteld, in de Tweede Kamer tekent zich langzamerhand een meerderheid af die dit steunt. Volgens ingewijden bereidt het kabinet de maatregel al voor, morgen worden in ieder geval extra maatregelen afgekondigd, liet minister Hugo de Jonge vanmiddag weten.

Daarom wordt woensdag, waarschijnlijk rond één uur 's middags, een persconferentie gehouden. Anders dan gebruikelijk is dit eerder op de dag en niet om 19.00 uur, zodat de Tweede Kamer de kans heeft er meteen over in de debat te gaan.

Het instellen van de avondklok is nog niet in beton gegoten omdat er een nader advies van het OMT moet komen vandaag, waaruit de ‘opbrengst’ van de maatregel zou moeten blijken. ,,Maar we zitten eigenlijk met twee uitbraken ineen: van het gewone corona-virus en de Britse variant, daardoor kunnen we geen enkele maatregel taboe verklaren”, aldus een betrokkene.

Het kabinet gaat er in het scenario vanuit dat de avondklok gaat gelden tot 9 februari. Op overtreding zou een boete komen te staan van 95 euro. Maar over hoe laat de avondklok dan zou ingaan, wordt ook nog gesteggeld: 20.00 uur is een optie, maar 24.00 uur 's avonds ook.

Thuis

Er wordt ook nog gekeken naar het beperken van bezoek thuis. Nu is het advies daarvoor nog twee gasten maximaal, maar dat zou teruggebracht kunnen worden naar één. Ook liggen er nog mogelijkheden om reisrestricties op te leggen. Bijvoorbeeld dat mensen niet hun provincie mogen verlaten, behalve bij hoge uitzondering.

Alles is er volgens ingewijden op gericht om het aantal besmettingen extra te drukken, ‘zodat de scholen weer open kunnen op 9 februari’.

In de Tweede Kamer was tot vorige week echter nog helemaal geen meerderheid voor zo’n ‘ingrijpende maatregel’ als een avondklok. Inmiddels klinkt het achter de schermen dat PvdA en GroenLinks niet van plan lijken om de avondklok te blokkeren. Wel willen ze overtuigd worden, maar het tegenhouden willen ze ook waarschijnlijk niet. Daarmee zou er een meerderheid in de Tweede Kamer zijn.

Kritiek klinkt er overigens nog wel. ,,Mensen zijn het al zat, laat staan als je hun rondje wandelen of hardlopen ’s avonds af gaat pakken,’’ zegt een ingewijde. ,,Dan zouden ze wel eens zoiets kunnen hebben van: lazer dan maar op met die andere maatregelen, ik kap ermee.”

Partijen klagen achter de schermen ook al dat de huidige maatregelen nog beter nageleefd én gehandhaafd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld als het gaat om thuiswerken, het handhaven en controleren van corona-quarantaine en het beperken van internationaal vliegverkeer.

In dat laatste geval wordt bekeken of het mensen die naar Nederland reizen niet alleen een negatieve uitslag van een PCR-test moeten kunnen tonen, maar hen ook nog een sneltest te laten doen. Nu geldt de sneltestregel alleen voor Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk.

In een brief aan de Tweede Kamer legt minister Hugo de Jonge (Zorg) summier uit dat nieuwe maatregelen evenwel onvermijdelijk zijn. ,,Het OMT heeft in haar 96e advies aangegeven dat het landelijke beeld van de besmettingscijfers in algemene zin zeer zorgelijk blijft. De nieuwe virusvarianten kunnen hier in de komende weken in sterkere mate aan gaan bijdragen. Het kabinet acht het daarom noodzakelijk op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen te treffen.”

Het kabinet wil morgen om 9.00 uur de knoop doorhakken, dan moet helder worden welke extra maatregelen van kracht worden.

