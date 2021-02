Avondklok weg: wat kan het kabinet nu?

Om te beginnen stapt het kabinet vanmiddag nog naar het Haagse Hof om te zorgen dat de avondklok van kracht blijft, voordat er is gekeken naar de inhoudelijke argumenten waarop de rechtbank het middel nu van tafel heeft gehaald. Met andere woorden: handhaaf de avondklok, dan vechten we iets later voor de rechter uit of het middel nut heeft en welke juridische gronden het nodig heeft.

Ook kan het kabinet alsnog een nieuwe wet door de Tweede en Eerste Kamer laten gaan, maar dat zal tijd vergen. Mogelijk wordt vandaag al gedebatteerd in de Tweede Kamer, maar ook als daar een meerderheid voor het herinvoeren van de avondklok is, kost het tijd. Er moet een debat komen, een wet gemaakt, een stemming plaatsvinden en dan moet deze ook nog door de Eerste Kamer.

Wat sneller effect zou kunnen hebben is het herinvoeren van de avondklok via noodverordeningen. Eerder al pleitte bijvoorbeeld hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans hiervoor.

Boekhouden

Hij zei tegen de website Binnenlands Bestuur dat met ‘creatief boekhouden’ de avondklok via de noodverordening ingesteld had kunnen worden. Dat zou nu uitkomst kunnen bieden: een noodverordening gaat vrijwel direct in als deze is afgekondigd.

Eerder al werden die noodverordeningen gebruikt om coronamaatregelen in te stellen, maar of de basis nu niet te smal is, is wel de vraag. Zo bleek het middel juridisch te dun om bijvoorbeeld een mondkapjesplicht in te voeren, omdat dit te veel inbreuk maakte op de persoonlijke levenssfeer. Daarop kwam er een aparte wettelijke basis.

De avondklok is ook een inbreuk natuurlijk, maar Voermans zei eerder dat ‘het grondrecht bewegingsvrijheid niet in de Grondwet staat’. ,,Dus ik snap niet helemaal waarom ze niet gewoon doorgaan met de noodverordeningen”, zei hij eerder.

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie. © EPA