Avondklokrellen: Het leger blijft achter de hand, als het aan kabinet en Tweede Kamer ligt

LIVESTREAMEen meerderheid in de Tweede Kamer lijkt weinig te voelen voor de oproep om het leger in te zetten tegen de avondklokrellen. PVV-leider Geert Wilders bepleit dit, maar staat tamelijk alleen in de Tweede Kamer. Ook het kabinet voelt er (nog) niets voor.

In een debat in de Tweede Kamer onderstreepte Wilders zijn pleidooi nog eens. ,,Wat we hebben gezien de afgelopen dagen is met geen pen te beschrijven. Nederlandse buurten leken wel oorlogsgebieden. Niemand snapt dat het kabinet dit drie dagen lang uit de hand heeft laten lopen. De politie doet geweldig werk, maar iedereen ziet dat er versterking nodig is.”



Het kabinet voelt er echter weinig voor. Ministers en premier Mark Rutte spraken van ronduit ‘crimineel gedrag', maar denken dat de politie dit wel aan kan. Rutte: ,,Als we het op enig moment niet aan zouden kunnen met de middelen van nu, zou het leger in beeld kunnen komen. Maar het beeld is nu dat het geen toegevoegde waarde heeft, omdat we de zaak onder controle hebben.”

In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vanmorgen nog dat het leger alleen in beeld komt als het politieapparaat is ‘uitgeput', maar dat hiervan nog geen sprake is.

Quote Het is ook niet zo dat er ineens Duitsers opduiken in Schevenin­gen of Sneek Mark Rutte, Premier Evenmin zou het leger er erg geschikt voor zijn, denkt hij. ,,Bij inzet zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat een groot deel van de (..) krijgsmacht niet getraind en uitgerust is voor openbare orde handhaving in vredestijd.”



Wel leunt de politie een beetje op de Koninklijke Marechaussee (KMar) en enkele delen van het leger voor ‘specialistische ondersteuning', zoals de inzet van drones, camera’s of bij logistieke kennis. ,,Zoals bijvoorbeeld bij de boerenprotesten van vorig jaar", aldus Grapperhaus.

Ook is er contact gelegd met de politie in buurlanden België en Duitsland om eventueel mobiele eenheid te ‘lenen’, zei de Nationaal politiecommandant coronacrisis Willem Woelders gisteren. De politie zelf in ons land heeft zo’n 50.000 mensen in dienst, niet iedereen is inzetbaar op straat echter. Rutte: ,,Het is ook niet zo dat er ineens Duitsers opduiken in Scheveningen of Sneek, het zou hooguit gaan om de samenwerking in de grensregio's, zoals we dat al doen.”

Afkeuren

Rutte merkt nog op: ,,Wij zijn het allemaal eens dat we het geweld van de criminele relschoppers afkeuren. De politie verdient onze steun en ons respect. Dat hoor ik ook in de Tweede Kamer. Nederland moet kunnen rekenen op die saamhorigheid. Van andermans spullen blijf je af. Ik begrijp heel goed dat mensen de coronamaatregelen zwaar vinden, dat sommigen het er niet mee eens zijn. Maar dat kan nooit een reden zijn dit soort gedrag te vertonen.”

Zowel de PvdA, als de SP en het CDA willen het leger niet inzetten. ,,De burgemeesters geven ook aan dat ze het niet willen, dat ze het niet nodig hebben”, aldus CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam. Volgens SP’er Michiel van Nispen moet de Tweede Kamer een pas op de plek maken. ,,Deskundigen zeggen dat het leger er niet geschikt voor is. Burgemeesters en de politie zeggen dat het niet nodig is. Wie zijn wij dan om het tegendeel te beweren?”

Geruzie

In het debat nemen partijen elkaar ook de maat over wie de daders zijn en of zij zijn opgehitst door politieke partijen. Tot woede van Denk wees Wilders er op dat er in Rotterdam veel daders ‘veel allochtone komaf’ waren. ,,Opnieuw voeren zij de boventoon.”

Volgens Denk-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu zet Wilders daarmee groepen tegen elkaar op. ,,Wilders wil dat relschoppers in de Schilderswijk door de knieën worden geschoten, maar u bent poeslief voor relschoppers in Urk en Duindorp.”

Wilders in reactie tegen Kuzu: ,,Het zijn allemaal de uwen, wegwezen.”

Volledig scherm Geert Wilders (PVV) in de Tweede Kamer tijdens een debat. © ANP D66 houdt de PVV juist voor dat een lokale PVV-politicus uit Urk, die ook kandidaat Kamerlid is, daar opriep dat de avondklok ‘niet te handhaven’. Wilders: ,,Ik zou die tweet niet hebben gestuurd. Maar wek nou niet de suggestie dat ik het geweld daar, of waar dan ook niet zou veroordelen.”