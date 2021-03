Baudet noemt Forum voor Democratie ‘grootste winnaar’, ophef om hutjemutje feestvieren

Rond 13.30 uur 's middags - bijna zeventien uur na de eerste exitpoll - komt de leider van Forum voor Democratie bij de Tweede Kamer aan. Hij noemt de zege van zijn partij ‘een prachtig resultaat’. ,,Ik had op meer gehoopt, maar we zijn ontzettend blij. We zijn de grootste winnaar geworden.’’

Baudet erkent dat met zijn acht zetels in de Kamer vaststaat dat de coronamaatregelen nu niet van tafel gaan. ,,Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. We zijn qua grootte een middenpartij geworden en daar ben ik dankbaar voor.” Het aantal zetels van zijn partij is verviervoudigd: van de huidige twee zetels naar acht. Deze week gaf Baudet zelf nog aan dat hij ging voor twintig. ,,Ik had op meer gehoopt, maar we zijn ontzettend blij.’’

In de recente parlementaire geschiedenis heeft het niet eerder zo lang geduurd, voordat een partijleider zijn opwachting maakte na Tweede Kamerverkiezingen. Op de verkiezingsavond was Forum voor Democratie de grote afwezige. Media waren niet welkom bij de uitslagenavond, zelfs de locatie waar de partij bijeen was, werd niet bekendgemaakt.

Op de verkiezingsavond lag het partijkantoor aan de Amsterdamse Herengracht er in elk geval verlaten bij. ,,We zijn niet op het partijkantoor en ik denk dat er geen persmoment gaat zijn’’, liet FvD-woordvoerder Robin de Keijzer enkel weten.

Ophef

Intussen is ophef ontstaan over beelden die op social media opdoken, waarop te zien is dat Baudet dansend staat te kijken naar de uitslagen, omringd door zeker vijftien personen. De anderhalve meter is daar ver te zoeken. Waar de beelden zijn gemaakt, is vooralsnog onduidelijk.

Onderzoek Openbaar Ministerie

Baudet trok zich ook bij zijn campagne voor deze Tweede Kamerverkiezingen weinig van het coronavirus aan. Met een heuse Vrijheidskaravaan (tegenstanders spraken van een ‘complotkaravaan’) was hij de enige lijsttrekker die overal het land in trok.

Soms mét handenschudden en knuffels, wat onderzoeken van het Openbaar Ministerie uitlokte. Zeker drie voorvallen zijn momenteel nog in onderzoek.

Volgens de gemeente Amsterdam zijn op woensdag 17 maart, op de dag van de verkiezingen, de coronaregels overtreden tijdens een bijeenkomst van Forum voor Democratie-aanhangers in het Westerpark. Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt of dit juridische gevolgen gaat hebben voor de organisatoren. Tijdens de bijeenkomst vraagt Baudet honderden mensen die op afstand van het podium staan: ,,Is het mogelijk om wat dichterbij te komen, om het wat gezelliger te maken?” Daarop stappen de mensen dicht opeen naar voren.

De politie onderzoekt ook of Thierry Baudet maandag 15 maart in Utrecht de coronaregels overtrad door handen te schudden. Op beelden is te zien hoe aan het einde van de bijeenkomst het nummer Leef van André Hazes jr. door de speakers klinkt. Het publiek danst, loopt polonaise, springt en houdt zich niet aan de 1,5 meterafstandsregel. Ook de Forum-voorman danste mee op het podium. Thierry Baudet schudt enkele aanwezigen vanaf het podium de hand. ,,De officier van justitie heeft de beelden bekeken en naar aanleiding daarvan besloten de zaak in onderzoek te nemen. Dat betekent dat de politie een proces-verbaal gaat opmaken van wat er is gebeurd en dat de heer Baudet gehoord gaat worden”, aldus woordvoerder van het OM, Mary Hallebeek een dag later.

Tenslotte kondigde het Openbaar Ministerie eerder al aan onderzoek te doen naar het bezoek van Thierry Baudet aan Urk op dinsdag 23 februari. De partijleider van Forum voor Democratie heeft ondanks alle coronamaatregelen veel Urkers de hand geschud, deelde een knuffel uit en at met zijn campagneteam een visje in een restaurant. Volgens het OM is Baudet in deze zaak al gehoord.

Boetes

Dinsdag 16 maart kreeg de Forum-voorman een bekeuring omdat hij zich tijdens zijn manifestatie in Dordrecht niet aan de 1,5 meterafstand hield. Gedurende de campagne is Baudet ook nog langs geweest in Harderwijk en Deventer. Hoewel hij zich hier zichtbaar beter aan de maatregelen probeerde te houden, had hij bij strenge handhaving in Harderwijk tientallen boetes kunnen krijgen.

Volledig scherm Thierry Baudet (Forum voor Democratie) kwam dinsdagmiddag 26 februari naar Urk om een uurtje te flyeren. Hij werd als held ontvangen. © Foto Freddy Schinkel

Vervolging?

Of het OM overgaat tot vervolging ligt aan de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek. ,,Vervolging is ook onder meer afhankelijk van of Baudet bijvoorbeeld besprongen is door anderen en hij er zelf niet veel aan kan doen of dat hij bewust de regels heeft overtreden’’, liet een OM-woordvoerder daar eerder over weten.

Volledig scherm Via Twitter zijn beelden opgedoken van een dansende Baudet, omringd door circa vijftien partijgenoten. Ze staan hutjemutje op elkaar. © Twitter ZarakZoulix

Forum voor Democratie heeft nog geen reactie gegeven op de ophef die is ontstaan over het niet respecteren van de anderhalvemeterregels. Ook over de verkiezingszege was het meer dan een etmaal stil. Op sociale media - die FvD tijdens de campagne juist nog veelvuldig benutte - kwam er pas vijftien uur na de zege beweging. Tegen 12.00 uur ‘s middags twitterde Forum voor Democratie een bedankje aan de kiezers. ‘Als de prognoses kloppen, is #FVD de grootste winnaar van de verkiezingen. Dat komt door ú! Een half miljoen Nederlanders hebben gezegd: wij willen ons leven terug. Een daverende klap tegen de eindeloze lockdowns. Een enorme overwinning voor de vrijheid’, zo staat er te lezen.

Hans Smolders, nummer vier op de FvD-lijst, zei vanochtend bij WNL over de afwezigheid van Baudet: ,,Thierry was dood- en doodop. Hij heeft 20 uur per dag gewerkt de afgelopen drie weken. Dat is de reden waarom hij er gisteravond even niet was. Helemaal op.” Ook zei hij: ,,Wij waren eigenlijk gegaan voor 20 à 25 zetels, Rutte en Kaag liggen zwaar op de maag.’’

Het komt zelden voor dat partijleiders überhaupt niet reageren, noch hun collega’s feliciteren met de winst. Al kan het soms - bijvoorbeeld als de uitslag erom spant - wel tot in de kleine uurtjes duren.

Volledig scherm Thierry Baudet (Forum voor Democratie) kwam dinsdagmiddag naar Urk om een uurtje te flyeren. Hij werd op Urk als een held ontvangen en hapte een harinkje in een restaurant. © Foto Freddy Schinkel

