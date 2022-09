Baudet ontloopt schorsing, klacht van fracties tegen FvD-voorman niet-ontvankelijk

Internatio­na­le waakhond: Nederland moet strenger toezien op witwascon­struc­ties

Nederland moet strenger zijn voor financiële instellingen en andere sectoren die een rol spelen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Dat schrijft een internationale waakhond in een rapport dat minister van Financiën Sigrid Kaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook moet Nederland kijken of het toezicht aangescherpt kan worden en of er misschien strengere straffen moeten komen voor witwassen.

