Baudet slaat flater met eerbetoon: Nederlandse militairen al lang weg uit Uruzgan

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma kan niet lachen om de blunder. ,,Heel pijnlijk dit. In de Kamer had Baudet zoveel respect voor onze militairen dat hij de debatten oversloeg en ongezien tegen de verlenging van de huidige Afghanistan missie stemde." Zijn partijgenoot Jan Paternotte haalde eerder ook al uit naar de politicus, omdat hij regelmatig afwezig is tijdens debatten. ,,Laf, laf, laf", aldus Paternotte.



Extra pijnlijk voor Baudet is dat hij zich tijdens het debat over het fatale ongeluk met Nederlandse militairen in Mali, waarna toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis opstapte, hard maakte voor de uitrusting van de Nederlandse militairen. Die zou ondermaats zijn, waardoor het werk van de soldaten bemoeilijkt wordt. Bovendien is de FvD-voorman plaatsvervangend lid van de commissie voor Defensie van de Tweede Kamer, die onder meer gaat over uitzendingen en missies van Nederlandse militairen.



Baudet heeft nog niet gereageerd op het voorval.