Baudet versus Fortuyn: ‘Thierry maakt het werk van Pim af’

In de week dat Nederland wereldwijd op de geluksladder van de zesde naar de vijfde plaats stijgt, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week bekend dat nog maar 3,4 procent van de beroepsbevolking werkloos is. ,,Dat percentage is sinds 2001 niet meer zo laag geweest.’’ Dat was precies achttien jaar geleden, toen Pim Fortuyn wortel schoot in het onbehagen van de Nederlandse kiezer.



De situatie van nu is op meerdere gebieden vergelijken met die van toen. Net als nu klotste ook toen het geld tegen de plinten en had het kabinet een enorm overschot. En net als nu was de internationale politieke situatie onzeker. Toen door de aanslagen van 11 september. Nu door het veranderende machtsevenwicht in de wereld, met de opkomst van China, de dreiging van Poetin en de aanstaande brexit.