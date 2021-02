Baudet zegt peilingen niet te geloven

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet gelooft niet dat de peilingen kloppen. Baudets partij staat in de meeste peilingen nu op drie tot vier zetels, maar volgens hemzelf zouden dat er veel meer moeten zijn. Eerder riep hij zijn achterban op om op 17 maart in stemlokalen te gaan controleren of alles wel eerlijk verloopt.

Op Twitter valt Baudet opiniepeiler Maurice de Hond aan die Forum voor Democratie in zijn jongste poll op vier zetels peilt. ,,Dit kan gewoon niet’’, schrijft Baudet. De Forum-leider is bezig met een serie campagnebijeenkomsten in het land. Daar komen telkens honderden mensen op af. Volgens Baudet tonen de beelden van de bijeenkomsten aan dat de aanhang van zijn partij veel groter is dan de verschillende peilbureaus aangeven.

Maurice de Hond geeft desgewenst aan geen behoefte te hebben om te reageren op de beschuldiging. Forum voor Democratie heeft nu twee zetels in de Tweede Kamer. Dat aantal kan verdubbelen volgens de polls, maar die overwinning leek veel groter te worden. Twee jaar geleden werd Forum de grootste bij de Statenverkiezingen en stond de partij in de peilingen voor de Kamerverkiezingen op meer dan 25 zetels. Sindsdien is Forum in een vrije val geraakt. Eind vorig jaar splitste een deel van de partij zich af en ging verder onder de naam JA21.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De verdachtmaking van Baudet aan het adres van De Hond staat niet op zichzelf. Eerder zei hij al ‘te hopen dat de verkiezingen eerlijk verlopen'. Tijdens een bijeenkomst in Katwijk donderdag riep hij zijn aanhang op om in de stembureaus te gaan controleren of dat inderdaad zo is.

Civiel leger

Zaterdag suggereerde hij tijdens een bijeenkomst in Vlissingen dat Nederland geen democratie is. ,,Ik zou niet weten wat er nog meer moet gebeuren in een land om de bevolking tot razernij te brengen. Ik verwacht dan ook dat jullie samen met ons het grootste civiele leger dat dit land ooit gekend heeft, gaan vormen. En dat wij op 17 maart de vrijheid heroveren, het land terugpakken, onze democratie herstellen.’’

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vindt dat Baudet zijn achterban aan het opstoken is. Hij roept VVD en CDA nogmaals op te breken met Forum voor Democratie in het provinciebestuur van Noord-Brabant. ,,Deze ophitsing van Baudet is opnieuw te gek voor woorden! Elke dag dat VVD en CDA met Forum voor Democratie besturen wordt de smet op hun blazoen groter. Rutte en Hoekstra halen daarmee niet alleen haat het Brabantse bestuur binnen, maar gedogen ook dit soort aanvallen van Baudet op de rechtsstaat.”

Volgens een woordvoerder van Baudet bedoelde hij met zijn oproep om een civiel leger te vormen niet dat mensen echt moeten gaan vechten, maar dat ze vooral moeten gaan stemmen.

