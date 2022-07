BBB opent de boeken: ‘Als vleesverwerker Vion met een ton komt, stort ik het meteen terug’

podcast Oorlogs­taal en het ‘populisme’ van Caroline van der Plas

De demonstratie van tienduizenden boeren in Stroe zette het grote stikstofdebat nog wat verder onder druk. Dat maakte meteen veel duidelijk: minister Christianne van der Wal houdt vast aan haar plannen, collega Henk Staghouwer leverde ‘broddelwerk’ af en in de Kamer is Caroline van der Plas het boeren-oppositielid numero 1. Maar gaat dat gepaard met populisme?

24 juni