Begrip Rutte klimaatsteun maar niet grenzeloos

Kamer roept Snel alsnog voor kerst op matje over zwartgelak­te dossiers

15:03 Staatssecretaris Menno Snel van Financiën krijgt het in de laatste week voor de kerst toch nog zwaar. Hij moet alsnog in de Kamer uitleg komen geven over de zwartgelakte dossiers die slachtoffers van de toeslagenaffaire toegestuurd hebben gekregen door de Belastingdienst.