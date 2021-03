Bekijk hier alle afleveringen van De Lijsttrekkers

Maarten van Rossem heeft spijt van rol als lijstduwer PvdA: ‘Ik stem nu D66'

28 februari Maarten van Rossem heeft behoorlijk spijt dat hij lijstduwer is geweest van de Partij van de Arbeid. Sterker nog hij stemt inmiddels niet meer op die partij. Dat onthulde hij gisteravond aan Özcan Akyol in het Radio 1-programma Onze man in Deventer. ,,Afgezien van lijstduwer heb ik geen enkele rol vervuld, want ik had al vrij snel het idee dit gaat totaal de verkeerde kant op.”