Belastingdienst gaat beschermde status ‘homogenezers’ onderzoeken en zo nodig afpakken

Verbieden

Staatssecretaris Hans Vijlbrief zegt het daarmee eens te zijn. Daarom zal de Belastingdienst een onderzoek starten. Dat zal zich in eerste instantie richten op evangeliegemeente De Deur en Stichting De Vluchtheuvel, die beide in het verhaal van de krant opduiken. ,,Als blijkt dat er praktijken plaats vinden die niet passen bij een ANBI, dan zal gekeken worden of de ANBI-status ingetrokken kan worden”, aldus Vijlbrief.

Als dat echter niet kan, zullen andere maatregelen getroffen dienen te worden, stelt Vijlbrief. Welke is echter niet duidelijk. Volgens de VVD moet homogenezing bij wet verboden worden, maar de christelijke partijen in de coalitie zijn nog niet zover. Zij willen eerst een onderzoek afwachten dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in juni al naar de Tweede Kamer zou sturen. Vijlbrief stelt in een reactie dat hij zijn CDA-collega op zal roepen zo snel mogelijk met dat onderzoek over de brug te komen.